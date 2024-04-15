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Денисенко Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

15.07.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.

Сын: Денисенко Потапий Митрофанович

Отец ребёнка: Денисенко Митрофан Иванович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисенко Митрофан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
15.07.1904 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F9P4-T?i=753&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
17.07.1904 ст.
на кладбище д. Кровной
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