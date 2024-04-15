Денисенко Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти15.07.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.
Сын: Денисенко Потапий Митрофанович
Отец ребёнка: Денисенко Митрофан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.07.1904 ст.
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F9P4-T?i=753&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
17.07.1904 ст.
на кладбище д. Кровной