Пылаев Александр Иванович
Место рождениясельцо Клюково Перкумзская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Дата рождения23.11.1792 ст.
Дата смерти16.11.1835 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1792 ст.
Отец: Пылаев Иван Ильич
Мать: Пылаева Федора Ивановна
сельцо Клюково Перкумзская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1817 ст.
Дочь: Якименко Лариса Александровна
Мать ребёнка: Пылаева Параскева Алексеевна
сельцо Клюково Перкумзская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1819 ст.
Сын: Пылаев Иван Александрович
Мать ребёнка: Пылаева Параскева Алексеевна
сельцо Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
11.12.1820 ст.
Сын: Пылаев Аполлон Александрович
Мать ребёнка: Пылаева Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
02.11.1821 ст.
Сын: Пылаев Анемподист Александрович
Мать ребёнка: Пылаева Параскева Алексеевна
сельцо Клюково Ухтомьярская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1835 ст.
сельцо Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния