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Пылаев Александр Иванович

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Место рождения

сельцо Клюково Перкумзская волость Белозерский уезд Новгородская губерния

Дата рождения

23.11.1792 ст.

Дата смерти

16.11.1835 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1792 ст.

Отец: Пылаев Иван Ильич

Мать: Пылаева Федора Ивановна

сельцо Клюково Перкумзская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1817 ст.

Дочь: Якименко Лариса Александровна

Мать ребёнка: Пылаева Параскева Алексеевна

сельцо Клюково Перкумзская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1819 ст.

Сын: Пылаев Иван Александрович

Мать ребёнка: Пылаева Параскева Алексеевна

сельцо Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
11.12.1820 ст.

Сын: Пылаев Аполлон Александрович

Мать ребёнка: Пылаева Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
02.11.1821 ст.

Сын: Пылаев Анемподист Александрович

Мать ребёнка: Пылаева Параскева Алексеевна

сельцо Клюково Ухтомьярская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пылаева Параскева Алексеевна

Смерть
16.11.1835 ст.
сельцо Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
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