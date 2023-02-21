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Пылаев Иван Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751 ст.

Дата смерти

08.08.1803

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.

Отец: Пылаев Илья Петрович

Мать: Пылаева Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Пылаев Иван Иванович

Мать ребёнка: Пылаева Федора Ивановна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Пылаев Василий Иванович

Мать ребёнка: Пылаева Федора Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1792 ст.

Сын: Пылаев Александр Иванович

Мать ребёнка: Пылаева Федора Ивановна

сельцо Клюково Перкумзская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1795 ст.

Сын: Пылаев Пётр Иванович

Мать ребёнка: Пылаева Федора Ивановна

сельцо Клюково Ухтомьярская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пылаева Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пылаева Федора Ивановна

Смерть
08.08.1803
сельцо Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
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