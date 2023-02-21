Пылаев Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751 ст.
Дата смерти08.08.1803
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.
Отец: Пылаев Илья Петрович
Мать: Пылаева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: Пылаев Иван Иванович
Мать ребёнка: Пылаева Федора Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Пылаева Федора Ивановна
Рождение ребёнка
23.11.1792 ст.
Сын: Пылаев Александр Иванович
Мать ребёнка: Пылаева Федора Ивановна
сельцо Клюково Перкумзская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1795 ст.
Сын: Пылаев Пётр Иванович
Мать ребёнка: Пылаева Федора Ивановна
сельцо Клюково Ухтомьярская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пылаева Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пылаева Федора Ивановна
Смерть
08.08.1803
сельцо Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния