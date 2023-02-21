Пылаева Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пылаева Параскева Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1817 ст.

Дочь: Якименко Лариса Александровна

Отец ребёнка: Пылаев Александр Иванович

сельцо Клюково Перкумзская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1819 ст.

Сын: Пылаев Иван Александрович

Отец ребёнка: Пылаев Александр Иванович

сельцо Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
11.12.1820 ст.

Сын: Пылаев Аполлон Александрович

Отец ребёнка: Пылаев Александр Иванович

Рождение ребёнка
02.11.1821 ст.

Сын: Пылаев Анемподист Александрович

Отец ребёнка: Пылаев Александр Иванович

сельцо Клюково Ухтомьярская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пылаев Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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