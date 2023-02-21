Пылаева Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1817 ст.
Дочь: Якименко Лариса Александровна
Отец ребёнка: Пылаев Александр Иванович
сельцо Клюково Перкумзская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1819 ст.
Сын: Пылаев Иван Александрович
Отец ребёнка: Пылаев Александр Иванович
сельцо Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
11.12.1820 ст.
Сын: Пылаев Аполлон Александрович
Отец ребёнка: Пылаев Александр Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1821 ст.
Сын: Пылаев Анемподист Александрович
Отец ребёнка: Пылаев Александр Иванович
сельцо Клюково Ухтомьярская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно