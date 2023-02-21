Якименко (Пылаева) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко (Пылаева) Лариса Александровна

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Место рождения

сельцо Клюково Перкумзская волость Белозерский уезд Новгородская губерния

Дата рождения

26.03.1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1817 ст.

Отец: Пылаев Александр Иванович

Мать: Пылаева Параскева Алексеевна

сельцо Клюково Перкумзская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Бракосочетание
11.09.1836 ст.

Муж: Якименко Спиридон Герасимович

сельцо Клюково Перкумзская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1839 ст.

Сын: Якименко Константин Спиридонович

Отец ребёнка: Якименко Спиридон Герасимович

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.02.1842 ст.

Сын: Якименко Владимир Спиридонович

Отец ребёнка: Якименко Спиридон Герасимович

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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