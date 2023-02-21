Якименко (Пылаева) Лариса Александровна
Место рождениясельцо Клюково Перкумзская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Дата рождения26.03.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.03.1817 ст.
сельцо Клюково Перкумзская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Бракосочетание
11.09.1836 ст.
сельцо Клюково Перкумзская волость Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1839 ст.
Сын: Якименко Константин Спиридонович
Отец ребёнка: Якименко Спиридон Герасимович
Рождение ребёнка
08.02.1842 ст.
Сын: Якименко Владимир Спиридонович
Отец ребёнка: Якименко Спиридон Герасимович
Смерть
Неизвестно