Якименко Владимир Спиридонович
Место рождения
Дата рождения08.02.1842 ст.
Дата смерти23.02.1877 ст.
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1842 ст.
Бракосочетание
10.11.1868 ст.
Рождение ребёнка
26.05.1871 ст.
Сын: Якименко Иван Владимирович
Мать ребёнка: Якименко Елизавета Арсеньевна
усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Якименко Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Якименко Елизавета Арсеньевна
Рождение ребёнка
16.04.1874 ст.
Сын: Якименко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Якименко Елизавета Арсеньевна
Рождение ребёнка
09.02.1876 ст.
Дочь: Якименко Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Якименко Елизавета Арсеньевна
Смерть
23.02.1877 ст.
усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния