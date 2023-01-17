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Якименко Владимир Спиридонович

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Место рождения

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.02.1842 ст.

Дата смерти

23.02.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1842 ст.

Отец: Якименко Спиридон Герасимович

Мать: Якименко Лариса Александровна

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.11.1868 ст.

Жена: Якименко Елизавета Арсеньевна

Рождение ребёнка
26.05.1871 ст.

Сын: Якименко Иван Владимирович

Мать ребёнка: Якименко Елизавета Арсеньевна

усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Якименко Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Якименко Елизавета Арсеньевна

Рождение ребёнка
16.04.1874 ст.

Сын: Якименко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Якименко Елизавета Арсеньевна

Рождение ребёнка
09.02.1876 ст.

Дочь: Якименко Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Якименко Елизавета Арсеньевна

Смерть
23.02.1877 ст.
усадьба Клюково Белозерский уезд Новгородская губерния
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