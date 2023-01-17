Якименко Константин Спиридонович
Место рождения
Дата рождения16.05.1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1839 ст.
Рождение ребёнка
08.09.1865 ст.
Дочь: Якименко Вера Константиновна
Мать ребёнка: Якименко Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.06.1882 ст.
Сын: Якименко Константин Константинович
Мать ребёнка: Якименко Валерия Ивановна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно