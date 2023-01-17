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Якименко Константин Спиридонович

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Место рождения

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.05.1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1839 ст.

Отец: Якименко Спиридон Герасимович

Мать: Якименко Лариса Александровна

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.09.1865 ст.

Дочь: Якименко Вера Константиновна

Мать ребёнка: Якименко Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.06.1882 ст.

Сын: Якименко Константин Константинович

Мать ребёнка: Якименко Валерия Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якименко Валерия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якименко Александра Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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