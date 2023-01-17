Якименко Валерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкименко Валерия Ивановна

Якименко Валерия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1882 ст.

Сын: Якименко Константин Константинович

Отец ребёнка: Якименко Константин Спиридонович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якименко Константин Спиридонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close