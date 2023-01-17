Сочков Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочков Иван Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1861

Дочь: Старшинова Домна Ивановна

Мать ребёнка: Сочкова Любовь Степановна

Багримово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сочков Максим Иванович

Мать ребёнка: Сочкова Любовь Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Сочкова Любовь Степановна

Смерть
Неизвестно
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