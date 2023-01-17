Сочков Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1861
Дочь: Старшинова Домна Ивановна
Мать ребёнка: Сочкова Любовь Степановна
Багримово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сочкова Любовь Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Сочкова Любовь Степановна
Смерть
Неизвестно