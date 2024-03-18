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Сочкова Федосья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сочков Максим Северианов

Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: (Сочкова) Федосья Максимова

Отец ребёнка: Сочков Максим Северианов

Багримово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Сочков Иван Максимович

Отец ребёнка: Сочков Максим Северианов

Багримово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Сочков Егор Максимович

Отец ребёнка: Сочков Максим Северианов

Багримово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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