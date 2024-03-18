Сочкова Федосья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: (Сочкова) Федосья Максимова
Отец ребёнка: Сочков Максим Северианов
Рождение ребёнка
1833 ст.
Отец ребёнка: Сочков Максим Северианов
Рождение ребёнка
1840 ст.
Отец ребёнка: Сочков Максим Северианов
Смерть
Неизвестно