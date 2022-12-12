Старшинова (Сочкова) Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старшинова (Сочкова) Домна Ивановна

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Место рождения

Багримово, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.01.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1861

Отец: Сочков Иван Максимович

Мать: Сочкова Любовь Степановна

Багримово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
23.10.1883

Муж: Старшинов Сергей Фёдорович

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1886

Сын: Старшинов Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Старшинов Сергей Фёдорович

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1887

Сын: Старшинов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Старшинов Сергей Фёдорович

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1889

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Старшинов Сергей Фёдорович

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1890

Сын: Старшинов Семён Сергеевич

Отец ребёнка: Старшинов Сергей Фёдорович

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1891

Сын: Старшинов Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Старшинов Сергей Фёдорович

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1893

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Старшинов Сергей Фёдорович

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1899

Дочь: Акилина Сергеевна

Отец ребёнка: Старшинов Сергей Фёдорович

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1902

Сын: Старшинов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Старшинов Сергей Фёдорович

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1904

Сын: Старшинов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Старшинов Сергей Фёдорович

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Смерть
Неизвестно
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