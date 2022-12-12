Старшинова (Сочкова) Домна Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.01.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1861
Отец: Сочков Иван Максимович
Бракосочетание
23.10.1883
Рождение ребёнка
26.06.1886
Отец ребёнка: Старшинов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
16.08.1887
Отец ребёнка: Старшинов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
11.01.1889
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Старшинов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
01.02.1890
Сын: Старшинов Семён Сергеевич
Отец ребёнка: Старшинов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
01.06.1891
Сын: Старшинов Фёдор Сергеевич
Отец ребёнка: Старшинов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
01.02.1893
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Старшинов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
02.06.1899
Дочь: Акилина Сергеевна
Отец ребёнка: Старшинов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
12.02.1902
Сын: Старшинов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Старшинов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
30.01.1904
Сын: Старшинов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Старшинов Сергей Фёдорович
Смерть
Неизвестно