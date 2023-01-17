Сочкова Любовь Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочкова Любовь Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1861

Дочь: Старшинова Домна Ивановна

Отец ребёнка: Сочков Иван Максимович

Багримово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сочков Максим Иванович

Отец ребёнка: Сочков Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Сочков Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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