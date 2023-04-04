Жуковский Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.11.1883
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуковский Иван
Бракосочетание
1840
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Егоровна
Мать ребёнка: Жуковская Анна Николаевна
Орехово, Владимирская обл., Россия
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Жуковская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
17.01.1847
Сын: Жуковский Николай Егорович
Мать ребёнка: Жуковская Анна Николаевна
деревня Орехово под Владимиром
Рождение ребёнка
1851
Сын: Жуковский Валериан Егорович
Мать ребёнка: Жуковская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Жуковский Владимир Егорович
Мать ребёнка: Жуковская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
21.09.1861
Дочь: Микулина Вера Егоровна
Мать ребёнка: Жуковская Анна Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник
Смерть
17.11.1883