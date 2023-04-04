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Жуковский Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.11.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуковский Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
1840

Жена: Жуковская Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Егоровна

Мать ребёнка: Жуковская Анна Николаевна

Орехово, Владимирская обл., Россия
Рождение ребёнка
1844

Сын: Жуковский Иван Егорович

Мать ребёнка: Жуковская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
17.01.1847

Сын: Жуковский Николай Егорович

Мать ребёнка: Жуковская Анна Николаевна

деревня Орехово под Владимиром
Рождение ребёнка
1851

Сын: Жуковский Валериан Егорович

Мать ребёнка: Жуковская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Жуковский Владимир Егорович

Мать ребёнка: Жуковская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
21.09.1861

Дочь: Микулина Вера Егоровна

Мать ребёнка: Жуковская Анна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник
Смерть
17.11.1883
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