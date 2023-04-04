Микулина (Жуковская) Вера Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микулина (Жуковская) Вера Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1861

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1861

Отец: Жуковский Егор Иванович

Мать: Жуковская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Жуковская Вера Александровна

Отец ребёнка: Микулин Александр Александрович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Домбровская Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Микулин Александр Александрович

Рождение ребёнка
14.02.1895

Сын: Микулин Александр Александрович

Отец ребёнка: Микулин Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микулин Александр Александрович

Смерть
1933
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