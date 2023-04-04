Микулина (Жуковская) Вера Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1861
Дата смерти1933
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1861
Отец: Жуковский Егор Иванович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Жуковская Вера Александровна
Отец ребёнка: Микулин Александр Александрович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Домбровская Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Микулин Александр Александрович
Рождение ребёнка
14.02.1895
Сын: Микулин Александр Александрович
Отец ребёнка: Микулин Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933