Микулин Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Жуковская Вера Александровна
Мать ребёнка: Микулина Вера Егоровна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Домбровская Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Микулина Вера Егоровна
Рождение ребёнка
14.02.1895
Сын: Микулин Александр Александрович
Мать ребёнка: Микулина Вера Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Микулина Вера Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
фабричный инспектор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1919