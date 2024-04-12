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Микулин Александр Александрович

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Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Жуковская Вера Александровна

Мать ребёнка: Микулина Вера Егоровна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Домбровская Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Микулина Вера Егоровна

Рождение ребёнка
14.02.1895

Сын: Микулин Александр Александрович

Мать ребёнка: Микулина Вера Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микулина Вера Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
фабричный инспектор
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1919
Москва, город федерального значения Москва
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