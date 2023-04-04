Жуковская (Стечкина) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти15.04.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1840
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Жуковский Егор Иванович
Орехово, Владимирская обл., Россия
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Жуковский Егор Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1847
Сын: Жуковский Николай Егорович
Отец ребёнка: Жуковский Егор Иванович
деревня Орехово под Владимиром
Рождение ребёнка
1851
Сын: Жуковский Валериан Егорович
Отец ребёнка: Жуковский Егор Иванович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Жуковский Владимир Егорович
Отец ребёнка: Жуковский Егор Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1861
Дочь: Микулина Вера Егоровна
Отец ребёнка: Жуковский Егор Иванович
Смерть
15.04.1912
Похороны
Неизвестно
Орехово, Владимирская обл., Россия