Жуковская (Стечкина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуковская (Стечкина) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

15.04.1912

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1840

Муж: Жуковский Егор Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Жуковский Егор Иванович

Орехово, Владимирская обл., Россия
Рождение ребёнка
1844

Сын: Жуковский Иван Егорович

Отец ребёнка: Жуковский Егор Иванович

Рождение ребёнка
17.01.1847

Сын: Жуковский Николай Егорович

Отец ребёнка: Жуковский Егор Иванович

деревня Орехово под Владимиром
Рождение ребёнка
1851

Сын: Жуковский Валериан Егорович

Отец ребёнка: Жуковский Егор Иванович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Жуковский Владимир Егорович

Отец ребёнка: Жуковский Егор Иванович

Рождение ребёнка
21.09.1861

Дочь: Микулина Вера Егоровна

Отец ребёнка: Жуковский Егор Иванович

Смерть
15.04.1912
Похороны
Неизвестно
Орехово, Владимирская обл., Россия
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