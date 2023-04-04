Жуковский Николай Егорович
Место рождениядеревня Орехово под Владимиром
Дата рождения17.01.1847
Дата смерти17.03.1921
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1847
Отец: Жуковский Егор Иванович
деревня Орехово под Владимиром
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Жуковская Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Жуковский Сергей
Мать ребёнка: Жуковская Надежда Сергеевна
Смерть
17.03.1921
Москва, город федерального значения Москва