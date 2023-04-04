Жуковский Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуковский Николай Егорович

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Место рождения

деревня Орехово под Владимиром

Дата рождения

17.01.1847

Дата смерти

17.03.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1847

Отец: Жуковский Егор Иванович

Мать: Жуковская Анна Николаевна

деревня Орехово под Владимиром
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Жуковская Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Жуковский Сергей

Мать ребёнка: Жуковская Надежда Сергеевна

Смерть
17.03.1921
Москва, город федерального значения Москва
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