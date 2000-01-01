Абрамов Евфимий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Евфимий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Ермола ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Абрамов Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Абрамов Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербачева Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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