Абрамов Евфимий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Ермола ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Абрамов Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Абрамов Павел
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербачева Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно