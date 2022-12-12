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Абрамов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Абрамов Евфимий

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1897

Жена: Абрамова Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Абрамов Иоанн

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Матвеевна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1904

Дочь: Абрамова Анна

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Матвеевна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.06.1920

Сын: Абрамов Павел

Мать ребёнка: Абрамова Наталья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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