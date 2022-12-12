Абрамов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Абрамов Евфимий
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1897
Рождение ребёнка
06.01.1902
Сын: Абрамов Иоанн
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
01.03.1904
Дочь: Абрамова Анна
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
06.06.1920
Сын: Абрамов Павел
Мать ребёнка: Абрамова Наталья Матвеевна
Смерть
Неизвестно