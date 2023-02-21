Абрамов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Абрамов Евфимий
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1892
Жена: Абрамова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1895
Дочь: Абрамова Анна
Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1896
Дочь: Абрамов Анна
Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1899
Дочь: Абрамова Фекла
Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1902
Сын: Абрамов Алексей
Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1903
Сын: Абрамов Федор
Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.1906
Сын: Абрамов Федор
Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1910
Сын: Абрамов Иоанн
Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1911
Дочь: Абрамова Елизвета
Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.12.1913
Сын: Абрамов Павел
Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.11.1916
Сын: Абрамов Иоанн
Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно