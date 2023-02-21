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Абрамов Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Абрамов Евфимий

Мать: не указана

Бракосочетание
06.10.1892

Жена: Абрамова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.09.1895

Дочь: Абрамова Анна

Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.11.1896

Дочь: Абрамов Анна

Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.09.1899

Дочь: Абрамова Фекла

Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1902

Сын: Абрамов Алексей

Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.11.1903

Сын: Абрамов Федор

Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1906

Сын: Абрамов Федор

Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.08.1910

Сын: Абрамов Иоанн

Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1911

Дочь: Абрамова Елизвета

Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.12.1913

Сын: Абрамов Павел

Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.11.1916

Сын: Абрамов Иоанн

Мать ребёнка: Абрамова Мария Ивановна

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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