Абрамова (Сарычева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1874
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1892
Муж: Абрамов Павел
Рождение ребёнка
02.09.1895
Дочь: Абрамова Анна
Отец ребёнка: Абрамов Павел
Рождение ребёнка
09.11.1896
Дочь: Абрамов Анна
Отец ребёнка: Абрамов Павел
Рождение ребёнка
22.09.1899
Дочь: Абрамова Фекла
Отец ребёнка: Абрамов Павел
Рождение ребёнка
06.03.1902
Сын: Абрамов Алексей
Отец ребёнка: Абрамов Павел
Рождение ребёнка
03.11.1903
Сын: Абрамов Федор
Отец ребёнка: Абрамов Павел
Рождение ребёнка
03.02.1906
Сын: Абрамов Федор
Отец ребёнка: Абрамов Павел
Рождение ребёнка
25.08.1910
Сын: Абрамов Иоанн
Отец ребёнка: Абрамов Павел
Рождение ребёнка
01.09.1911
Дочь: Абрамова Елизвета
Отец ребёнка: Абрамов Павел
Рождение ребёнка
14.12.1913
Сын: Абрамов Павел
Отец ребёнка: Абрамов Павел
Рождение ребёнка
12.11.1916
Сын: Абрамов Иоанн
Отец ребёнка: Абрамов Павел
Смерть
Неизвестно