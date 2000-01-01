Абрамов Ермола ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Ермола ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Абрамов Иосиф

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Стефан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Евфимий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Татьяна Стефановна

Смерть
Неизвестно
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