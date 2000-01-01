Абрамов Ермола ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Абрамов Иосиф
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Стефан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Евфимий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно