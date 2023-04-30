Стальченко (Захарова) Анастасия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стальченко (Захарова) Анастасия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Филипп Анисимович

Мать: Захарова Пелагея

Рождение ребёнка
30.07.1930

Сын: Манкевич Евгений Иванович

Отец ребёнка: Манкевич Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стальченко Артём

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манкевич Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стальченко Валентин Артёмович

Отец ребёнка: Стальченко Артём

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стальченко Артём

Смерть
Неизвестно
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