Стальченко (Захарова) Анастасия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захаров Филипп Анисимович
Мать: Захарова Пелагея
Рождение ребёнка
30.07.1930
Сын: Манкевич Евгений Иванович
Отец ребёнка: Манкевич Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стальченко Артём
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манкевич Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стальченко Валентин Артёмович
Отец ребёнка: Стальченко Артём
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стальченко Артём
Смерть
Неизвестно