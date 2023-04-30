Захаров Филипп Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стальченко Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Захарова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смолик Александра Филипповна
Мать ребёнка: Захарова Пелагея
Смерть
Неизвестно