Захаров Филипп Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Филипп Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стальченко Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Захарова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смолик Александра Филипповна

Мать ребёнка: Захарова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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