Манкевич Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манкевич Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манкевич Иван

Мать: Стальченко Анастасия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манкевич Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Манкевич Мария Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манкевич Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Манкевич Мария Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манкевич Мария Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манкевич Мария Платоновна

Смерть
Неизвестно
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