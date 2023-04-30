Манкевич Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Манкевич Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манкевич Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Манкевич Мария Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манкевич Виктор Евгеньевич
Мать ребёнка: Манкевич Мария Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно