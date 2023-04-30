Стальченко Валентин Артёмович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стальченко Артём
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стальченко Лариса Валентиновна
Мать ребёнка: Стальченко Феодосия Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жихарева Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Стальченко Феодосия Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно