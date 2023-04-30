Стальченко Валентин Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стальченко Валентин Артёмович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стальченко Артём

Мать: Стальченко Анастасия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стальченко Феодосия Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стальченко Лариса Валентиновна

Мать ребёнка: Стальченко Феодосия Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жихарева Светлана Валентиновна

Мать ребёнка: Стальченко Феодосия Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стальченко Феодосия Денисовна

Смерть
Неизвестно
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