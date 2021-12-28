Стальченко (Киселёва) Феодосия Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стальченко Лариса Валентиновна
Отец ребёнка: Стальченко Валентин Артёмович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жихарева Светлана Валентиновна
Отец ребёнка: Стальченко Валентин Артёмович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.2021