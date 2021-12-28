Стальченко (Киселёва) Феодосия Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стальченко (Киселёва) Феодосия Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стальченко Валентин Артёмович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стальченко Лариса Валентиновна

Отец ребёнка: Стальченко Валентин Артёмович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жихарева Светлана Валентиновна

Отец ребёнка: Стальченко Валентин Артёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стальченко Валентин Артёмович

Смерть
28.12.2021
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