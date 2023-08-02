Дурышева (Наборщикова) Анна Филипповна
Место рожденияРождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Дата рождения06.02.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.02.1864 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
24.05.1881 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
30.11.1889 ст.
Дочь: Ханжина-Лотошникова Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Дурышев Тихон Васильевич
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
Не установлено