Дурышева (Наборщикова) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурышева (Наборщикова) Анна Филипповна

Место рождения

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии

Дата рождения

06.02.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1864 ст.

Отец: Наборщиков Филипп Евлампиевич

Мать: Наборщикова Анисья Васильевна

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
24.05.1881 ст.

Муж: Дурышев Тихон Васильевич

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
30.11.1889 ст.

Дочь: Ханжина-Лотошникова Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Дурышев Тихон Васильевич

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
Не установлено
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