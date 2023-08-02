Дурышев Тихон Васильевич
Место рожденияРождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Дата рождения11.06.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1860 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
24.05.1881 ст.
Жена: Дурышева Анна Филипповна
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
30.11.1889 ст.
Дочь: Ханжина-Лотошникова Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Дурышева Анна Филипповна
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
Не установлено