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Дурышев Тихон Васильевич

Место рождения

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии

Дата рождения

11.06.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1860 ст.

Отец: Дурышев-Никифоров Василий Симеонов

Мать: Дурышева Евдокия Ивановна

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
24.05.1881 ст.

Жена: Дурышева Анна Филипповна

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
30.11.1889 ст.

Дочь: Ханжина-Лотошникова Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Дурышева Анна Филипповна

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
Не установлено
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