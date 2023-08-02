Наборщиков Филипп Евлампиевич
Место рожденияРождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Дата рождения02.01.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
02.01.1831 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
29.09.1850 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
06.02.1864 ст.
Дочь: Дурышева Анна Филипповна
Мать ребёнка: Наборщикова Анисья Васильевна
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно