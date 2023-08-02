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Наборщиков Филипп Евлампиевич

Место рождения

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии

Дата рождения

02.01.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
29.09.1850 ст.

Жена: Наборщикова Анисья Васильевна

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
06.02.1864 ст.

Дочь: Дурышева Анна Филипповна

Мать ребёнка: Наборщикова Анисья Васильевна

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
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