Наборщикова (Туляпова) Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаборщикова (Туляпова) Анисья Васильевна

Наборщикова (Туляпова) Анисья Васильевна

Место рождения

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии

Дата рождения

25.12.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Бракосочетание
29.09.1850 ст.

Муж: Наборщиков Филипп Евлампиевич

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
06.02.1864 ст.

Дочь: Дурышева Анна Филипповна

Отец ребёнка: Наборщиков Филипп Евлампиевич

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close