Наборщикова (Туляпова) Анисья Васильевна
Место рожденияРождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Дата рождения25.12.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
25.12.1831 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Бракосочетание
29.09.1850 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Рождение ребёнка
06.02.1864 ст.
Дочь: Дурышева Анна Филипповна
Отец ребёнка: Наборщиков Филипп Евлампиевич
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно