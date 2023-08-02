Ханжина-Лотошникова (Дурышева) Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханжина-Лотошникова (Дурышева) Анна Тихоновна

Место рождения

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии

Дата рождения

30.11.1889 ст.

Дата смерти

27.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

ММ
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Место
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Рождение
30.11.1889 ст.

Отец: Дурышев Тихон Васильевич

Мать: Дурышева Анна Филипповна

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Бракосочетание
19.01.1907 ст.

Муж: Лотошников Петр Андреанович

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Брак 1
Бракосочетание
26.05.1920

Муж: Ханжин Евдоким Никифорович

Пермь, Пермский, Пермский край
Брак 2
Рождение ребёнка
21.06.1921

Дочь: Ширяева Антонина Евдокимовна

Отец ребёнка: Ханжин Евдоким Никифорович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
27.04.1971
Пермь, Пермский, Пермский край