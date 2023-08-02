Ханжина-Лотошникова (Дурышева) Анна Тихоновна
Место рожденияРождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Дата рождения30.11.1889 ст.
Дата смерти27.04.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1889 ст.
Отец: Дурышев Тихон Васильевич
Мать: Дурышева Анна Филипповна
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Бракосочетание
19.01.1907 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Брак 1
Бракосочетание
26.05.1920
Брак 2
Рождение ребёнка
21.06.1921
Дочь: Ширяева Антонина Евдокимовна
Отец ребёнка: Ханжин Евдоким Никифорович
Смерть
27.04.1971