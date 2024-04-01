Шигорина (Тогусова) Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти28.09.1875
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Тогусов Петр Саввин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шигорин Сергей Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карташева Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Шигорин Сергей Николаев
Рождение ребёнка
11.12.1839
Дочь: (Незак.) Феофания Матвеева
Отец ребёнка: не указан
Матвей Григорьев Кочуров
Бракосочетание
18.02.1842
М. 37 ж 28
Рождение ребёнка
26.06.1848
Дочь: Пигалева ? (Шигорина) Феврония Сергеевна
Отец ребёнка: Шигорин Сергей Николаев
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Сухова 1, Кондратова 2 (Шигорина) Матрона Сергеева
Отец ребёнка: Шигорин Сергей Николаев
Рождение ребёнка
17.09.1854
Сын: Шигорин Александр Сергеев
Отец ребёнка: Шигорин Сергей Николаев
Смерть
28.09.1875
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
62 года, горячка, казачья вдова