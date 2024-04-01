Шигорина (Тогусова) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигорина (Тогусова) Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

28.09.1875

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Тогусов Петр Саввин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигорин Ефимий Сергеев

Отец ребёнка: Шигорин Сергей Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карташева Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Шигорин Сергей Николаев

Рождение ребёнка
11.12.1839

Дочь: (Незак.) Феофания Матвеева

Отец ребёнка: не указан

Матвей Григорьев Кочуров
Бракосочетание
18.02.1842

Муж: Шигорин Сергей Николаев

М. 37 ж 28
Рождение ребёнка
26.06.1848

Дочь: Пигалева ? (Шигорина) Феврония Сергеевна

Отец ребёнка: Шигорин Сергей Николаев

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Сухова 1, Кондратова 2 (Шигорина) Матрона Сергеева

Отец ребёнка: Шигорин Сергей Николаев

Рождение ребёнка
17.09.1854

Сын: Шигорин Александр Сергеев

Отец ребёнка: Шигорин Сергей Николаев

Смерть
28.09.1875
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
62 года, горячка, казачья вдова

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