Пигалева ? (Шигорина) Феврония Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигалева ? (Шигорина) Феврония Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1848

Дата смерти

До 1905

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1848

Отец: Шигорин Сергей Николаев

Мать: Шигорина Анна Петрова

Рождение ребёнка
23.05.1871

Сын: Пигалев Леонтий Ильин

Отец ребёнка: Пигалев Илья Казак Выс. Камышловского Васильев

Рождение ребёнка
15.12.1873

Сын: Пигалев Павел Ильин

Отец ребёнка: Пигалев Илья Казак Выс. Камышловского Васильев

Рождение ребёнка
29.11.1874

Дочь: Екатерина Ильина

Отец ребёнка: Пигалев Илья Казак Выс. Камышловского Васильев

Рождение ребёнка
30.09.1879

Дочь: Устинья Ильина

Отец ребёнка: Пигалев Илья Казак Выс. Камышловского Васильев

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Мухина Евгения Ильина

Отец ребёнка: Пигалев Илья Казак Выс. Камышловского Васильев

Рождение ребёнка
11.03.1894

Сын: Пигалев Ефим Ильин

Отец ребёнка: Пигалев Илья Казак Выс. Камышловского Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигалев Александр Ильин

Отец ребёнка: Пигалев Илья Казак Выс. Камышловского Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пигалев Илья Казак Выс. Камышловского Васильев

Смерть
До 1905
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