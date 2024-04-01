Пигалева ? (Шигорина) Феврония Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1848
Дата смертиДо 1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1848
Отец: Шигорин Сергей Николаев
Мать: Шигорина Анна Петрова
Рождение ребёнка
23.05.1871
Отец ребёнка: Пигалев Илья Казак Выс. Камышловского Васильев
Рождение ребёнка
15.12.1873
Сын: Пигалев Павел Ильин
Отец ребёнка: Пигалев Илья Казак Выс. Камышловского Васильев
Рождение ребёнка
29.11.1874
Дочь: Екатерина Ильина
Отец ребёнка: Пигалев Илья Казак Выс. Камышловского Васильев
Рождение ребёнка
30.09.1879
Дочь: Устинья Ильина
Отец ребёнка: Пигалев Илья Казак Выс. Камышловского Васильев
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Мухина Евгения Ильина
Отец ребёнка: Пигалев Илья Казак Выс. Камышловского Васильев
Рождение ребёнка
11.03.1894
Сын: Пигалев Ефим Ильин
Отец ребёнка: Пигалев Илья Казак Выс. Камышловского Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пигалев Илья Казак Выс. Камышловского Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1905