Пигалев Илья Казак Выс. Камышловского Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1848
Рождение ребёнка
23.05.1871
Мать ребёнка: Пигалева ? Феврония Сергеевна
Рождение ребёнка
15.12.1873
Сын: Пигалев Павел Ильин
Мать ребёнка: Пигалева ? Феврония Сергеевна
Рождение ребёнка
29.11.1874
Дочь: Екатерина Ильина
Мать ребёнка: Пигалева ? Феврония Сергеевна
Рождение ребёнка
30.09.1879
Дочь: Устинья Ильина
Мать ребёнка: Пигалева ? Феврония Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Мухина Евгения Ильина
Мать ребёнка: Пигалева ? Феврония Сергеевна
Рождение ребёнка
11.03.1894
Сын: Пигалев Ефим Ильин
Мать ребёнка: Пигалева ? Феврония Сергеевна
Бракосочетание
10.06.1905
м. 52 ж. 42 оба вторым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пигалева ? Феврония Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно