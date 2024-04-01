Пигалев Илья Казак Выс. Камышловского Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигалев Илья Казак Выс. Камышловского Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1848

Отец: Пигалев Василий Казак Р.Камышлова Захаров

Мать: Пиголева Мариамна Петрова

Рождение ребёнка
23.05.1871

Сын: Пигалев Леонтий Ильин

Мать ребёнка: Пигалева ? Феврония Сергеевна

Рождение ребёнка
15.12.1873

Сын: Пигалев Павел Ильин

Мать ребёнка: Пигалева ? Феврония Сергеевна

Рождение ребёнка
29.11.1874

Дочь: Екатерина Ильина

Мать ребёнка: Пигалева ? Феврония Сергеевна

Рождение ребёнка
30.09.1879

Дочь: Устинья Ильина

Мать ребёнка: Пигалева ? Феврония Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Мухина Евгения Ильина

Мать ребёнка: Пигалева ? Феврония Сергеевна

Рождение ребёнка
11.03.1894

Сын: Пигалев Ефим Ильин

Мать ребёнка: Пигалева ? Феврония Сергеевна

Бракосочетание
10.06.1905

Жена: Мелькова 1, Пиголева 2 Александра Евдокимова

м. 52 ж. 42 оба вторым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигалев Александр Ильин

Мать ребёнка: Пигалева ? Феврония Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пигалева ? Феврония Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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