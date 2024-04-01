Пигалев Леонтий Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1871
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Алексеева Надежда Леонтьевна
Мать ребёнка: Пигалева Александра Иванова
Рождение ребёнка
22.03.1902
Мать ребёнка: Пигалева Александра Иванова
Рождение ребёнка
1907
Сын: Пигалев Максим Леонтиевич
Мать ребёнка: Пигалева Александра Иванова
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Пигалев Михаил Леонтиевич
Мать ребёнка: Пигалева Александра Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Леонтьева
Мать ребёнка: Пигалева Александра Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно