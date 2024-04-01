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Пигалев Леонтий Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1871

Отец: Пигалев Илья Казак Выс. Камышловского Васильев

Мать: Пигалева ? Феврония Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Алексеева Надежда Леонтьевна

Мать ребёнка: Пигалева Александра Иванова

Рождение ребёнка
22.03.1902

Сын: Пигалев Яков Леонтьев

Мать ребёнка: Пигалева Александра Иванова

Рождение ребёнка
1907

Сын: Пигалев Максим Леонтиевич

Мать ребёнка: Пигалева Александра Иванова

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Пигалев Михаил Леонтиевич

Мать ребёнка: Пигалева Александра Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Леонтьева

Мать ребёнка: Пигалева Александра Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пигалева Александра Иванова

Смерть
Неизвестно
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