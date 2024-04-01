Сухова 1, Кондратова 2 (Шигорина) Матрона Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кондратов Георгий Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратов Лаврентий Георгиев
Отец ребёнка: Кондратов Георгий Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева (Кондратова ?) Марфа Георгиева
Отец ребёнка: Кондратов Георгий Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратов Стефан Георгиев
Отец ребёнка: Кондратов Георгий Федоров
Бракосочетание
27.01.1871
Муж: Сухов Иван Дмитриев
М. 27 ж. 18
Бракосочетание
09.06.1872
М. 20 Ж. 21 вдова
Рождение ребёнка
25.01.1874
Отец ребёнка: Кондратов Георгий Федоров
Рождение ребёнка
19.06.1876
Дочь: (Кондратова) Агрипина Георгиева
Отец ребёнка: Кондратов Георгий Федоров
Рождение ребёнка
14.08.1877
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Ченцова (Кондратова) Ирина Георгиева
Отец ребёнка: Кондратов Георгий Федоров
Рождение ребёнка
25.01.1889
Дочь: (Кондратова) Ксения Георгиева
Отец ребёнка: Кондратов Георгий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Кондратов Илларион Георгиев
Отец ребёнка: Кондратов Георгий Федоров
Смерть
Неизвестно