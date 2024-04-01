Сухова 1, Кондратова 2 (Шигорина) Матрона Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова 1, Кондратова 2 (Шигорина) Матрона Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Шигорин Сергей Николаев

Мать: Шигорина (Тогусова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратов Николай Егоров

Отец ребёнка: Кондратов Георгий Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратов Лаврентий Георгиев

Отец ребёнка: Кондратов Георгий Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева (Кондратова ?) Марфа Георгиева

Отец ребёнка: Кондратов Георгий Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратов Стефан Георгиев

Отец ребёнка: Кондратов Георгий Федоров

Бракосочетание
27.01.1871

Муж: Сухов Иван Дмитриев

М. 27 ж. 18
Бракосочетание
09.06.1872

Муж: Кондратов Георгий Федоров

М. 20 Ж. 21 вдова
Рождение ребёнка
25.01.1874

Сын: Кондратов Иван Георгиев

Отец ребёнка: Кондратов Георгий Федоров

Рождение ребёнка
19.06.1876

Дочь: (Кондратова) Агрипина Георгиева

Отец ребёнка: Кондратов Георгий Федоров

Рождение ребёнка
14.08.1877

Сын: Кондратов Феодосий Казак Выс. Камышловского Георгиев

Отец ребёнка: Кондратов Георгий Федоров

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Ченцова (Кондратова) Ирина Георгиева

Отец ребёнка: Кондратов Георгий Федоров

Рождение ребёнка
25.01.1889

Дочь: (Кондратова) Ксения Георгиева

Отец ребёнка: Кондратов Георгий Федоров

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Кондратов Илларион Георгиев

Отец ребёнка: Кондратов Георгий Федоров

Смерть
Неизвестно

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