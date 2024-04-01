Кондратов Феодосий Казак Выс. Камышловского Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратов Феодосий Казак Выс. Камышловского Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1877

Отец: Кондратов Георгий Федоров

Мать: Сухова 1, Кондратова 2 (Шигорина) Матрона Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратова Таисия Дмитриева

Рождение ребёнка
18.07.1904

Сын: Кондратов Иван Феодосьев

Мать ребёнка: Кондратова Таисия Дмитриева

Рождение ребёнка
15.09.1907

Дочь: (Кондратова) Надежда Феодосиева

Мать ребёнка: Кондратова Таисия Дмитриева

Рождение ребёнка
23.09.1912

Дочь: (Кондратова) Устинья Феодосиева

Мать ребёнка: Кондратова Таисия Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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