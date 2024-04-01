Кондратов Феодосий Казак Выс. Камышловского Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1877
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1904
Мать ребёнка: Кондратова Таисия Дмитриева
Рождение ребёнка
15.09.1907
Дочь: (Кондратова) Надежда Феодосиева
Мать ребёнка: Кондратова Таисия Дмитриева
Рождение ребёнка
23.09.1912
Дочь: (Кондратова) Устинья Феодосиева
Мать ребёнка: Кондратова Таисия Дмитриева
Смерть
Неизвестно