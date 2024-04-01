Карташева Евдокия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шигорин Сергей Николаев
Мать: Шигорина Анна Петрова
Рождение ребёнка
22.09.1858
Отец ребёнка: Карташев Василий Уряд. Ст. Полуденной Андреев
Рождение ребёнка
18.11.1859
Сын: Карташев Григорий Васильев
Отец ребёнка: Карташев Василий Уряд. Ст. Полуденной Андреев
Рождение ребёнка
15.08.1862
Дочь: Кочурова? Возм. Васса Васильева
Отец ребёнка: Карташев Василий Уряд. Ст. Полуденной Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно