Карташева Евдокия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева Евдокия Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шигорин Сергей Николаев

Мать: Шигорина Анна Петрова

Рождение ребёнка
22.09.1858

Сын: Карташев Иван Васильев

Отец ребёнка: Карташев Василий Уряд. Ст. Полуденной Андреев

Рождение ребёнка
18.11.1859

Сын: Карташев Григорий Васильев

Отец ребёнка: Карташев Василий Уряд. Ст. Полуденной Андреев

Рождение ребёнка
15.08.1862

Дочь: Кочурова? Возм. Васса Васильева

Отец ребёнка: Карташев Василий Уряд. Ст. Полуденной Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташев Василий Уряд. Ст. Полуденной Андреев

Смерть
Неизвестно
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