Карташев Василий Уряд. Ст. Полуденной Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1858
Мать ребёнка: Карташева Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
18.11.1859
Сын: Карташев Григорий Васильев
Мать ребёнка: Карташева Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
15.08.1862
Дочь: Кочурова? Возм. Васса Васильева
Мать ребёнка: Карташева Евдокия Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно