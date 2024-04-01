Карташева (Власова) Феодосия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Власов Никифор Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Карташев Андрей Петров
Бракосочетание
18.10.1826
м. 32 третьим браком, ж. 20
Рождение ребёнка
?.05.1835
Дочь: Гликерья Андреева
Отец ребёнка: Карташев Андрей Петров
Рождение ребёнка
Около ?.10.1836
Отец ребёнка: Карташев Андрей Петров
Рождение ребёнка
23.03.1843
Отец ребёнка: Карташев Андрей Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карташев Василий Уряд. Ст. Полуденной Андреев
Отец ребёнка: Карташев Андрей Петров
Смерть
Неизвестно