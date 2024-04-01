Карташева (Власова) Феодосия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева (Власова) Феодосия Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Власов Никифор Ефимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Карташев Иван Андреев

Отец ребёнка: Карташев Андрей Петров

Бракосочетание
18.10.1826

Муж: Карташев Андрей Петров

м. 32 третьим браком, ж. 20
Рождение ребёнка
?.05.1835

Дочь: Гликерья Андреева

Отец ребёнка: Карташев Андрей Петров

Рождение ребёнка
Около ?.10.1836

Сын: Карташев Матвей Андреев

Отец ребёнка: Карташев Андрей Петров

Рождение ребёнка
23.03.1843

Сын: Карташев Никон Андреев

Отец ребёнка: Карташев Андрей Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташев Василий Уряд. Ст. Полуденной Андреев

Отец ребёнка: Карташев Андрей Петров

Смерть
Неизвестно
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