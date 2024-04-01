Карташев Андрей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти31.10.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Карташева Феодосия Никифорова
Бракосочетание
18.10.1826
м. 32 третьим браком, ж. 20
Рождение ребёнка
?.05.1835
Дочь: Гликерья Андреева
Мать ребёнка: Карташева Феодосия Никифорова
Рождение ребёнка
Около ?.10.1836
Мать ребёнка: Карташева Феодосия Никифорова
Рождение ребёнка
23.03.1843
Мать ребёнка: Карташева Феодосия Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карташева 2 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карташева 1 Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карташев Василий Уряд. Ст. Полуденной Андреев
Мать ребёнка: Карташева Феодосия Никифорова
Смерть
31.10.1853
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
59 лет, от горячки