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Карташев Андрей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

31.10.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Карташев Петр Казак Кр.Полуденной Петров

Мать: Карташева Мелания Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Карташев Иван Андреев

Мать ребёнка: Карташева Феодосия Никифорова

Бракосочетание
18.10.1826

Жена: Карташева Феодосия Никифорова

м. 32 третьим браком, ж. 20
Рождение ребёнка
?.05.1835

Дочь: Гликерья Андреева

Мать ребёнка: Карташева Феодосия Никифорова

Рождение ребёнка
Около ?.10.1836

Сын: Карташев Матвей Андреев

Мать ребёнка: Карташева Феодосия Никифорова

Рождение ребёнка
23.03.1843

Сын: Карташев Никон Андреев

Мать ребёнка: Карташева Феодосия Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташева 2 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташева 1 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташев Василий Уряд. Ст. Полуденной Андреев

Мать ребёнка: Карташева Феодосия Никифорова

Смерть
31.10.1853
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
59 лет, от горячки
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