Ткаченко Логвин Андреевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.Изюмский уезд,сл.Кривая Лука
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд,сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мавра Логвиновна
Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
21.10.1884
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.01.1887
Сын: Ткаченко Даниил Логвинович
Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.05.1889
Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Белоус Мария Логвиновна
Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно