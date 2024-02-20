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Ткаченко Андрей Евстафьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Ткаченко Евстафий

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1863

Сын: Ткаченко Борис Андреевич

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1865

Сын: Ткаченко Логвин Андреевич

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд,сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Неонила Андреевна

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.02.1871

Дочь: Мирошниченко Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.01.1873

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.07.1875

Дочь: Олимпиада Андреевна

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.03.1878

Сын: Ткаченко Герасим Евстафьевич

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.08.1879

Дочь: Ефимия Андреевна

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
04.08.1880

Дочь: Домникия Андреевна

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
31.01.1883

Дочь: Марина Андреевна

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.07.1887

Сын: Ткаченко Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.12.1889

Сын: Ткаченко Степан Андреевич

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ткаченко Герасим Андреевич

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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