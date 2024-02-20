Ткаченко Андрей Евстафьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Ткаченко Евстафий
Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна
Сын: Ткаченко Логвин Андреевич
Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна
Дочь: Неонила Андреевна
Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна
Дочь: Мирошниченко Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна
Дочь: Олимпиада Андреевна
Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна
Сын: Ткаченко Герасим Евстафьевич
Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна
Дочь: Ефимия Андреевна
Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна
Дочь: Домникия Андреевна
Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна
Дочь: Марина Андреевна
Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна
Сын: Ткаченко Кирилл Андреевич
Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна
Сын: Ткаченко Степан Андреевич
Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна
Сын: Ткаченко Герасим Андреевич
Мать ребёнка: Ткаченко Александра Константиновна