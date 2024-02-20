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(Ткаченко) Неонила Андреевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1869

Дата смерти

01.10.1886

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Ткаченко Андрей Евстафьевич

Мать: Ткаченко Александра Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
01.10.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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