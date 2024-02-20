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Ткаченко Александра Константиновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1863

Сын: Ткаченко Борис Андреевич

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1865

Сын: Ткаченко Логвин Андреевич

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич

Россия Харьковская губ.Изюмский уезд,сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Неонила Андреевна

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.02.1871

Дочь: Мирошниченко Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.01.1873

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.07.1875

Дочь: Олимпиада Андреевна

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.03.1878

Сын: Ткаченко Герасим Евстафьевич

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.08.1879

Дочь: Ефимия Андреевна

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
04.08.1880

Дочь: Домникия Андреевна

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
31.01.1883

Дочь: Марина Андреевна

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.07.1887

Сын: Ткаченко Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.12.1889

Сын: Ткаченко Степан Андреевич

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ткаченко Герасим Андреевич

Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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