Ткаченко Герасим Андреевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.03.1912
Дочь: Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Ткаченко Евдокия Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.06.1914
Дочь: Юлия Герасимовна
Мать ребёнка: Ткаченко Евдокия Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.06.1916
Дочь: Антонина Герасимовна
Мать ребёнка: Ткаченко Евдокия Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.02.1918
Дочь: Анастасия Герасимовна
Мать ребёнка: Ткаченко Евдокия Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.04.1920
Сын: Ткаченко Андрей Герасимович
Мать ребёнка: Ткаченко Евдокия Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно