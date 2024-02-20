Ткаченко Герасим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Герасим Андреевич

Ткаченко Герасим Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ткаченко Андрей Евстафьевич

Мать: Ткаченко Александра Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.03.1912

Дочь: Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Ткаченко Евдокия Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.06.1914

Дочь: Юлия Герасимовна

Мать ребёнка: Ткаченко Евдокия Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.06.1916

Дочь: Антонина Герасимовна

Мать ребёнка: Ткаченко Евдокия Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.02.1918

Дочь: Анастасия Герасимовна

Мать ребёнка: Ткаченко Евдокия Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.04.1920

Сын: Ткаченко Андрей Герасимович

Мать ребёнка: Ткаченко Евдокия Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close