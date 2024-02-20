Ткаченко (Потримай) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Потримай) Параскева Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Потримай Иван Петрович

Мать: Потримай Параскева Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мавра Логвиновна

Отец ребёнка: Ткаченко Логвин Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
21.10.1884

Муж: Ткаченко Логвин Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.01.1887

Сын: Ткаченко Даниил Логвинович

Отец ребёнка: Ткаченко Логвин Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.05.1889

Сын: Ткаченко Иван Логвинович

Отец ребёнка: Ткаченко Логвин Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Белоус Мария Логвиновна

Отец ребёнка: Ткаченко Логвин Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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