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Потримай Параскева Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Потримай Иван Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1850

Муж: Потримай Иван Петрович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Ткаченко Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Потримай Иван Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.12.1869

Сын: Потримай Петр Иванович

Отец ребёнка: Потримай Иван Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.01.1870

Дочь: Пересичная Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Потримай Иван Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.04.1873

Сын: Потримай Нектарий Иванович

Отец ребёнка: Потримай Иван Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.02.1874

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Потримай Иван Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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