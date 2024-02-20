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Потримай Нектарий Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

13.04.1873

Дата смерти

17.11.1876

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1873

Отец: Потримай Иван Петрович

Мать: Потримай Параскева Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
17.11.1876
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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